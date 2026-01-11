Français
مصرع 8 أشخاص جراء انفجار أسطوانة غاز عقب حفل زفاف بمنزل في باكستان

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم ، بينهم العريس و العروس، جراء انفجار أسطوانة غاز وقع فجر الأحد عقب حفل زفاف في منزل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب ما أفادت به الشرطة و مسؤولون محليون.

و أفادت شرطة إسلام آباد إن الانفجار وقع بينما كان الضيوف الذين تجمعوا للاحتفال بالزفاف نائمين داخل المنزل، ما أدى إلى انهيار جزئي في المبنى، وأسفر أيضًا عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.

و أوضحت الشرطة، في بيان، أن الحادث وقع في منطقة سكنية وسط المدينة مشيرة إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة.

و أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن حزنه لسقوط الضحايا و قدّم تعازيه لأسرهم، وفق بيان صادر عن مكتبه.

كما وجّه السلطات الصحية بتقديم أفضل رعاية ممكنة للمصابين و أمر بفتح تحقيق شامل في الحادث.

