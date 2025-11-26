مصر: إعلان حالة الطّوارئ بسبب الأمطار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

واصلت السلطات المصرية إعلان الطوارئ في عدد من المحافظات لمواجهة السيول التي أغرقت عدداً من المناطق، أمس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر أن وزير الري، هاني سويلم، تلقى تقريراً يستعرض موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على محافظتي البحر الأحمر وشمال سيناء مؤخراً، حيث أوضح التقرير تعرض شبه جزيرة سيناء وخاصة المنطقة الساحلية ووسط سيناء إلى عاصفة ممطرة متوسطة الشدة، وتعرض سلسلة جبال البحر الأحمر كذلك وخاصةً المنطقة الجنوبية إلى عاصفة ممطرة ما بين متوسطة الشدة إلى شديدة أو رعدية في بعض الأحيان، وفق ما أوردته “العربية”.

وتواصل محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



