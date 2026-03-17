مصر : الأزهر يُطالب إيران بوقفِ الاعتداءات على الدول العربيَّة

أدان الأزهر بشدة استمرار لما إعتبره “الاعتداءات الإيرانيَّة غير المبررة” على جيرانها من دول الخليج؛ ممثلة في الإمارات والبحرين وقطر والكويت والسعودية، وسلطنة عُمان، وعدد من الدول العربيَّة ودول الجِوَار ممثلة في الأردن، والعراق، وتركيا وأذربيجان.

وطالب الأزهر الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة؛ “بحسبانها دولة وجارة مسلمة، باتخاذ قرارٍ فوري يُمليه الإسلام وتفرضه شريعتُه، بوقفِ الاعتداءات على هذه الدول العربيَّة والإسلاميَّة الشَّقيقة دون قيدٍ أو شرطٍ، واحترام سيادتهم على أرضهم، وعدم المساس بها من قريبٍ أو بعيدٍ؛ صونًا لأرواح الأبرياء الذين لا ذنب لهم في هذه الصراعات، ولا ناقة لهم فيها ولا جمل”.

