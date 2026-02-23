Français
مصر تتحرك دبلوماسياً لخفض التصعيد بين أمريكا وإيران بشأن الملف النووي

أعلنت مصر، مساء الأحد، أنها أجرت سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية مع كل من إيران وأمريكا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى الوسيط العماني، في إطار مساعٍ حثيثة لخفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، واصل وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال اليومين الأخيرين اتصالاته المكثفة مع نظيريه العماني بدر البوسعيدي والإيراني عباس عراقجي، لبحث سبل التهدئة ودعم المسار الدبلوماسي.

كما شملت الاتصالات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في سياق تحركات تستهدف الدفع نحو تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الجهود تندرج ضمن مساعٍ أوسع لتهيئة الأجواء أمام استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران، مع التشديد على أولوية الحلول الدبلوماسية والسياسية في معالجة الأزمات الإقليمية.

وشدد وزير الخارجية المصري، خلال اتصالاته، على “أهمية تجاوز الخلافات”، مؤكداً أنه “لا توجد حلول عسكرية لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة”، في إشارة واضحة إلى خطورة الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

وأشار عبد العاطي إلى أن القاهرة ستواصل تنسيقها مع الشركاء الإقليميين ومع الجانبين الأمريكي والإيراني، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية وتعزز الاستقرار الإقليمي.

ويُذكر أن القاهرة كانت قد استضافت في سبتمبر الماضي اجتماعاً جمع رافائيل غروسي وعباس عراقجي مع بدر عبد العاطي، في إطار مشاورات تناولت تطورات الملف النووي الإيراني وسبل دعم المسار التفاوضي.

