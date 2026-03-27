مصر تتحرك لخفض استهلاك الكهرباء: غلق المحلات مبكرًا وتوسيع العمل عن بُعد

أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الطلب على الكهرباء.

وخلال ندوة صحفي, كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة جديدة يبدأ العمل بها انطلاقًا من 28 مارس ولمدة شهر كامل.

وتتضمن هذه الخطة غلق المحلات التجارية والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة مساءً، مع منح استثناء محدود يومي الخميس والجمعة، حيث يمتد النشاط إلى الساعة العاشرة ليلًا.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك.

وفي السياق ذاته، تستعد السلطات المصرية لتطبيق العمل عن بُعد تدريجيًا داخل الإدارات العمومية، بمعدل يوم إلى يومين أسبوعيًا بعد عطلة عيد الفطر، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل الصناعة والصحة.

