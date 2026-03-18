مصر تدين “بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة” على كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ودول الخليج

في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة على كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ودول الخليج الشقيقة، كما تدين استهداف منشآت البنية التحتية المدنية

وأدانت مصر بشكل كامل وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض بصواريخ باليستية وتجدد وقوفها الكامل الي جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة التي تطال امن واستقرار المملكة والذي يرتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر والعالم العربي. كما أدانت ايضا باشد العبارات الاستهداف المتواصل من إيران للإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتجدد تضامنها الكامل معها.

