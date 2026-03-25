مصر تعلق الدروس ليومين بسبب تقلبات جوية مرتقبة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد يومي الأربعاء 25 والخميس 26 مارس، وذلك على خلفية توقعات جوية تشير إلى أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

ويشمل هذا القرار كافة مكونات الأسرة التربوية، من تلاميذ ومدرسين وإداريين، في إجراء احترازي يهدف أساسا إلى الحفاظ على سلامة التلاميذ والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على حماية الجميع من تداعيات الأحوال الجوية الصعبة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف التلاميذ على المستوى الوطني.

