مصر تعلق الدروس ليومين بسبب تقلبات جوية مرتقبة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد يومي الأربعاء 25 والخميس 26 مارس، وذلك على خلفية توقعات جوية تشير إلى أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

ويشمل هذا القرار كافة مكونات الأسرة التربوية، من تلاميذ ومدرسين وإداريين، في إجراء احترازي يهدف أساسا إلى الحفاظ على سلامة التلاميذ والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على حماية الجميع من تداعيات الأحوال الجوية الصعبة، مع ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف التلاميذ على المستوى الوطني.

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

397
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%

354
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
341
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
305
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو
297
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
285
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
271
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
270
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
267
أخر الأخبار

عبد الله العبيدي: “من المستبعد أن ينفّذ ترامب تهديده باستهداف المنشآت الطّاقية لإيران” [فيديو]
247
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]

