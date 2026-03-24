مصر تعلن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي بمعدلات إنتاج يومية تُقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و 2700 برميل متكثفات

أعلنت وزارة البترول المصرية أن شركة أباتشي العالمية نجحت، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، وذلك عقب حفر بئر استكشافية بمنطقة جنوب كلابشة.

وأظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تُقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و 2700 برميل متكثفات.

ومن شأن هذا التوجه أن يسهم في تسريع عمليات التنمية ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج في أقصر وقت ممكن، بما يدعم تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، مع خفض النفقات الرأسمالية.

