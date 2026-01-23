مصر تعلن عن اكتشافات و آبار جديدة بطاقة 47 مليون مكعب من الغاز و 4300 برميل نفط يومياً

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن شركات خالدة والعامة للبترول ودسوق نجحت في حفر عدد من الآبار الناجحة بمناطق امتيازها في الصحراء الغربية والشرقية والدلتا منها 5 آبار استكشافية جديدة، بما يضيف إنتاجًا يُقدر بنحو 47 مليون قدم مكعب غاز و4300 برميل بترول ومكثفات يوميًا.

وحققت شركة خالدة للبترول ثلاثة اكتشافات جديدة للزيت والغازحيث أظهرت نتائج اختبارات الآبار معدلات إنتاج تقدر بنحو 2550 برميل زيت ومتكثفات يوميًا، وما يقدر بنحو 29 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ومن المخطط ربط هذه الآبار على الإنتاج قريبًا، والاستمرار في تقييم المخزون والاحتياطي المضاف منها.

كما نجحت شركة دسوق للبترول في حفر بئر تقييمي بدلتا النيل، حيث أكدت نتائج التسجيلات الكهربائية وجود طبقة رملية حاملة للغاز بخزان أبو ماضي بسمك 23 مترًا.

و تم ربط الكشف عز-1 على الإنتاج بمعدل 10 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و500 برميل متكثفات يوميًا، وجارٍ الإعداد لربط البئر عز-2 على الإنتاج.

و نجحت الشركة العامة للبترول، المملوكة بالكامل للدولة، في وضع آبار جديدة على الإنتاج في كل من الصحراء الغربية والشرقية بمعدل إنتاج يقدر بنحو 8 ملايين قدم مكعب غاز و أكثر من 1250 برميل زيت ومتكثفات يوميًا ، حيث تم وضع بئر على الإنتاج بمعدل 8 مليون قدم مكعب غاز و 250 برميل متكثفات من طبقة البحرية لأول مره بحقل GPR الجديد، و تم ربط البئر في وقت قياسي خلال يومين فقط بمحطة فصل المتكثفات بمنطقة أبو سنان، فيما تم وضع البئر خرازة 5 على الإنتاج بالصحراء الشرقية بمعدلات 1000 برميل يوميًا والذي يعد من نتائج المسح السيزمي.

