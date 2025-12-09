Français
Anglais
العربية
الأخبار

مصر تودع و الإمارات تتأهل مع الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب (فيديو)

انهزم المنتخب المصري أمام نظيره الأردني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب.

و لحساب نفس المجموعة فاز منتخب الإمارات على منتخب الكويت بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في نفس التوقيت.

و بهذه النتائج تأهل منتخب الأردن متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط و منتخب الإمارات برصيد 4 نقاط في المركز الثاني، بينما يودع منتخب مصر والكويت البطولة في المركزين الثالث و الرابع.

تعليقات

