مصر تودّع «التوك توك» تدريجيًا: القاهرة تطلق بديلًا حديثًا بمركبات «Qute»

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أطلقت القاهرة مبادرة جديدة تهدف إلى الاستغناء التدريجي عن عربات «التوك توك» وتعويضها بمركبات صغيرة من طراز «Qute»، وذلك بعد تجربة أولى مماثلة انطلقت في الجيزة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة عددًا من أحياء شمال العاصمة، حيث يُنتظر أن تُسهم المركبات الجديدة، ذات اللون الأبيض، في تحديث منظومة النقل الحضري والحدّ من المخاطر المرورية المرتبطة بوسائل النقل غير المهيكلة.

وتهدف السلطات من خلال هذا المشروع إلى تحسين السلامة على الطرقات، وتنظيم نشاط النقل داخل الأحياء السكنية، عبر إدماج السائقين ضمن إطار قانوني ومنظّم، يشمل التسجيل والترقيم والالتزام بقواعد السلامة المرورية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



