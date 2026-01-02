Français
الأخبار

مصر تودّع «التوك توك» تدريجيًا: القاهرة تطلق بديلًا حديثًا بمركبات «Qute»

أطلقت القاهرة مبادرة جديدة تهدف إلى الاستغناء التدريجي عن عربات «التوك توك» وتعويضها بمركبات صغيرة من طراز «Qute»، وذلك بعد تجربة أولى مماثلة انطلقت في الجيزة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة عددًا من أحياء شمال العاصمة، حيث يُنتظر أن تُسهم المركبات الجديدة، ذات اللون الأبيض، في تحديث منظومة النقل الحضري والحدّ من المخاطر المرورية المرتبطة بوسائل النقل غير المهيكلة.

وتهدف السلطات من خلال هذا المشروع إلى تحسين السلامة على الطرقات، وتنظيم نشاط النقل داخل الأحياء السكنية، عبر إدماج السائقين ضمن إطار قانوني ومنظّم، يشمل التسجيل والترقيم والالتزام بقواعد السلامة المرورية.

