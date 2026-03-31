مصر تُقدّم صرف الأجور: خطوة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، أعلنت السلطات المصرية عن إجراءات جديدة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.

وقررت وزارة المالية تحديد موعد صرف أجور الموظفين لشهري أفريل وماي 2026 بداية من يوم 19 من كل شهر، في خطوة ترمي إلى تحسين السيولة المالية لدى الأسر ومساعدتها على تلبية احتياجاتها اليومية.

كما تم تعديل رزنامة صرف المستحقات المتأخرة لشهر مارس، حيث ستنطلق عملية الدفع بداية من 7 أفريل، وذلك مراعاة لفترة الأعياد المسيحية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لتحسين إدارة المداخيل وتعزيز القدرة الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



