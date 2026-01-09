مصر: حملة صحية صارمة تُغلق أكثر من 30 مركزًا غير مرخّص في الطب النفسي وعلاج الإدمان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت السلطات المصرية قرارًا يقضي بـالغلق الفوري لأكثر من ثلاثين مركزًا مختصًا في علاج الإدمان والطب النفسي، بعد ثبوت ممارستها النشاط دون تراخيص قانونية، وذلك في إطار حملة رقابية واسعة تهدف إلى تنظيم قطاع الصحة وحماية المرضى.

ووفق ما أورده موقع الأهرام، فإن هذه المراكز لم تحترم الشروط القانونية والصحية المعتمدة، وعملت خارج الإطار التنظيمي الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تشديد الرقابة، خاصة بعد تداول صور ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر شبهات اعتداءات وسوء معاملة داخل أحد هذه المراكز، ما أثار موجة غضب واسعة ودفع السلطات إلى تسريع إجراءات التفقد والمتابعة.

