مصر: زيادة سكانية بنحو 1.34 مليون نسمة خلال سنة 2025 وتراجع ملحوظ في أعداد المواليد

في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، نتائج رصد منظومة تسجيل المواليد والوفيات المميكنة، المطبقة في أكثر من 5000 منشأة صحية والتي تُظهر اتجاهاً إيجابياً مستمراً نحو تراجع أعداد المواليد منذ عام 2018 وحتى عام 2025.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري، أن سنة 2025 شهد انخفاضاً في أعداد المواليد بمعظم محافظات مصر، باستثناء 9 محافظات فقط سجلت زيادات محدودة (بين 0.3% و5%) مقارنة بعام 2024.

و أكد نائب وزير الصحة والسكان، أن معدل الزيادة السكانية  في مصر خلال عام 2025 بلغ نحو 1.34 مليون نسمة. 

وأضاف الوزير، أن البيانات كشفت أيضاً عن استمرار مواجهة الولادات القيصرية التي بلغت نسبتها نحو 80% من إجمالي الولادات خلال عام 2025 على مستوى الجمهورية، مع تسجيل أعلى النسب في محافظات كفر الشيخ وبورسعيد والغربية (تجاوزت 90%)، وأقلها في محافظتي مطروح وجنوب سيناء (أقل من 60%).

