Français
Anglais
العربية
الأخبار

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي

كشف النائب البرلماني المصري و عضو مجلس الشيوخ عماد خليل عمليات خسائر نتيجة سرقة داخل قطاع الكهرباء، أحد أهم القطاعات الحيوية بالبلاد، بلغت نحو 50 مليار جنيه مصري.

و أعلن البرلماني المصري في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ارتفاع خسائر قطاع الكهرباء المصري خلال عام 2025 بنسبة “صادمة” مسجلا نسبةَ فاقدٍ في الشبكة القومية تتراوح بين 25% و30%.

و أكد أن الواقع العملي كشف عن تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي و تطور أساليبها، مما ألحق أضراراً مالية و فنية جسيمة بسلامة الشبكات و استدامة المرفق.

و كشف أن الحكومة المصرية رصدت سرقات بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهرا انتهت في سبتمبر 2025، بينما نجحت الوزارة في تحصيل 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المكتشفة بين جويلية 2024 و أكتوبر 2025.

و أشار إلى تحرير 383 ألف محضر في شهر سبتمبر 2025 وحده بقيمة 1.2 مليار جنيه، مع اعتماد الدولة تعريفة موحدة للسارقين بسعر التكلفة 214.5 قرش للكيلووات.

