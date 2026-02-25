Français
مصر: وفاة 3 أشخاص وفقدان 18 آخرين في غرق مركب هجرة غير نظامية بالبحر المتوسط

مصر: وفاة 3 أشخاص وفقدان 18 آخرين في غرق مركب هجرة غير نظامية بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، وفاة ثلاثة مصريين وفقدان 18 آخرين إثر حادث غرق مركب للهجرة غير النظامية في البحر المتوسط.

وأفادت المعطيات الأولية بأن الحادث جدّ يوم 21 فيفري الجاري، وكان المركب يقلّ على متنه 50 مهاجراً غير نظامي، من بينهم 21 مصرياً. وأكدت المعلومات الرسمية وفاة ثلاثة مصريين، في حين لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين.

المركب كان متجهاً نحو السواحل اليونانية

وذكرت وزارة الخارجية أن المركب انطلق من إحدى الدول المجاورة وكان في طريقه إلى السواحل اليونانية قبل أن يتعرض للغرق في عرض البحر المتوسط.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه تم توجيه السفارة المصرية في أثينا إلى تكثيف الاتصالات مع السلطات اليونانية المختصة، لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين والتنسيق بشأن انتشال الجثامين.

وشددت الخارجية المصرية على أنها تتابع تطورات الحادث بشكل دقيق، في إطار الجهود المبذولة للوقوف على ملابساته وتقديم الدعم اللازم.

