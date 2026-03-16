مصطفى الفرجاني يبحث مع مسؤولة بوزارة الصحة الفرنسية سبل تسريع التحول الرقمي للقطاع الصحي في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الإثنين، مع المنسقة العامة للشؤون الرقمية في قطاع الصحة بوزارة الصحة الفرنسية هالة الغرياني، سبل تسريع التحول الرقمي للقطاع الصحي في تونس والاستفادة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج في دعم هذا المسار.

وجرى اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الصحة، خلال جلسة عمل خُصصت لبحث آليات تطوير المنظومة الصحية الرقمية، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور العملية الرامية إلى تحديث البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي وتعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة في الخدمات الطبية.

وشملت النقاشات تطوير نموذج المستشفى الرقمي وتحديث أنظمة المعلومات الصحية، إلى جانب دعم استخدام الطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي، بما يساهم في تحسين دقة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها خاصة في المناطق التي تعاني نقصا في الاختصاصات الطبية.

كما تناولت الجلسة إمكانية إطلاق شراكات رقمية جديدة لتطوير الأنظمة المعلوماتية الصحية، إلى جانب تعزيز حوكمة الصحة الرقمية والعمل على رقمنة الملفات الطبية بما يسهّل تبادل المعطيات الصحية ويعزز نجاعة إدارة الخدمات العلاجية.

وتهدف هذه الخطوات إلى دفع مسار التحول الرقمي للقطاع الصحي في تونس، في إطار التوجه نحو تطوير منظومة صحية أكثر نجاعة وشفافية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير نفاذ المواطنين إلى العلاج في مختلف الجهات.

وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

