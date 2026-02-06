مطار النفيضة-الحمامات يعيد اطلاق نشاط محطة الشحن الجوي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن مطار النفيضة-الحمامات، اليوم الجمعة، اعادة اطلاق نشاط محطة الشحن الجوي، بعد توقف دام منذ سنة 2017، وذلك خلال تظاهرة كبرى نضمت بحضور ممثلين عن مؤسسات وطنية وعدد من الفاعلين الرئيسيين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

و تمثل اعادة تشغيل محطة الشحن، وفق بلاغ صادر عن شركة “تاف تونس” تلقت “وات” نسخة منه، خطوة هيكلية ضمن استراتيجية اعادة تموقع المنصة الجوية لمطار النفيضة-الحمامات.

و تهدف هذه الخطوة لجعل الشحن الجوي رافعة اساسية للنمو المستام وتنويع الانشطة الميدانية الجوية، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية على المستويين الوطني والجهوي.

و يبرز مشروع اعادة تشغيل محطة الشحن الجوي، كمشروع هيكلي في خدمة التنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية.

و تم خلال هذه التظاهرة، التي اقيمت بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة للوسط، توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم مع مشغلين دوليين مرجعيين، بما يؤكد استعادة محطة الشحن الجوي لجاذبيتها.

