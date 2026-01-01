مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكنت مصالح محافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، في إطار السعي لمتابعة وإيقاف العصابات الدولية المنظمة والناشطة في مختلف الجرائم عبر وطنية ومراقبة المسافرين الوافدين إلى بلادنا، من الإطاحة بوفاق دولي منظم عابر للدول مُختص في توريد وتهريب المخدرات إلى بلادنا عبر مطار تونس قرطاج.

وإثر حلول رحلة جوّية قادمة من إحدى الدول الإفريقية بتاريخ 28/12/2025 في حدود الساعة الخامسة فجراً، تمّ توزيع مجموعات تابعة لمصالح محافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج لرصد ومتابعة المسافرين المشبوهين في تحوزهم على أغراض مشبوهة أو مواد مخدرة يعتزمون تهريبها وإدخالها إلى بلادنا.

وبعد رصد مسافريْن اثنيْن من جنسية إفريقية ومتابعة تحركاتهما داخل المنشأة، تمّ تسخير مصالح الديوانة بالمطار قصد تفتيش المعنيين وتفتيش أمتعتهما تفتيشًا دقيقًا، حيث أفادت مصالح الديوانة، بأنّه لم يُسجّل في شأنهما ما يستحق الذكر ولم يتم العُثور على ما يُذكر.

ورغم تصريح المعنيين أنهما لا يتحوزان على أيّ مواد مشبوهة ولم يقوما بابتلاع مواد مخدرة قبل حلولهما ببلادنا، فقد تمّ إحالتهما على مصلحة الأبحاث العدلية بالمحافظة للتعهد، وبتلقي تصريحاتهما في مناسبة أولى، أنكرا مجددًا ابتلاع أيّ مواد مخدرة، ورغم محاولتهما إيهام المصالح الأمنية بذلك، تمّ التنسيق مع النيابة العمومية بتونس وتسخير مصالح مستشفى شارنيكول بالعاصمة لإجراء صور مقطعية، حيث تبين وجود كميات هامة من الكبسولات التي تحتوي على مادة الكوكايين الخام داخل أجسامهما. وبمجابهتهما بنتائج الفحوصات الطبية، انهارا واعترفا بابتلاع 154 كبسولة من الكوكايين الخام قبل حلولهما ببلادنا، بنيّة تسليمها إلى عنصر إفريقي مقيم بتونس مقابل مبالغ مالية، كما تمّ حجز مبلغ 900 أورو بحوزتهما متأتٍ كدُفعة مسبقة مقابل عملية نقل وتوريد المخدرات.

وبمواصلة الأبحاث المُعمقة على مستوى مصلحة الأبحاث العدلية بالمحافظة، تبيّن وُجُود شقّة بجهة حي النصر من ولاية أريانة يتم فيها استقبال العناصر الإفريقية القادمة المتحوزة على مواد مخدرة، وإيواؤهم ثم إنزال الكبسولات وتسليمها قصد ترويجها لاحقًا.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية بأريانة، وبعد إعلام نظيرتها بتونس والحصول على الأذون القانونية اللازمة، تم توجيه فرق أمنية إلى الشقة المذكورة، حيث توّلى فريق تطويق المكان فيما تولى فريق ثانٍ الدخول، وأسفر التدخل عن إيقاف عنصريْن رئيسييْن من جنسية إفريقية، مع حجز مبلغ مالي قدره 16.680 أورو و1.900 دينار تونسي، متأتية جميعها من عائدات الاتجار في المخدرات.

كما بينت الأبحاث وُجود عنصرين رئيسيين آخرين من نفس الشبكة تحصّنا بالفرار، مع تواجد قاصر تمّ إيواؤها بمركز الإحاطة والتوجيه بتونس بالتنسيق مع النيابة العمومية.

وبعد رصد تحركات الفارين وتجميع المعطيات، تمّ إيقاف أحدهما إثر مراقبة ميدانية دامت 48 ساعة، حيث اعترف بنشاطه في تسلم وترويج كميات متفاوتة من المخدرات،. وباستشارة النيابة العمومية بتونس ومدّها بكافة المستجدات، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل تكوين وفاق دولي منظم قصد تهريب وتوريد ونقل وترويج المخدرات.

وقد تواصلت الأبحاث لمدة 04 أيام متتالية بعد الحصول على التمديد القانوني في آجال الاحتفاظ، حيث تم إنزال كامل الكبسولات المخدرة (74 كبسولة من أحد الموقوفين و80 كبسولة من الآخر). وأسفرت العملية في مجملها عن الاحتفاظ بعدد 05 أطراف رئيسية من جنسية إفريقية.

