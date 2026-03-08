Français
Anglais
العربية
الأخبار

مطار جربة – جرجيس الدولي يشهد نموًا ملحوظًا في حركة المسافرين و الرحلات الجوية خلال 2025

مطار جربة – جرجيس الدولي يشهد نموًا ملحوظًا في حركة المسافرين و الرحلات الجوية خلال 2025

شهد مطار جربة – جرجيس الدولي طفرة حقيقية في نشاطه الجوي خلال سنة 2025، حيث استقبل أكثر من 3ر2 مليون مسافر عبر 777ر16 رحلة طيران.

و تعكس هذه الأرقام نموا بنسبة 5ر6 بالمائة في عدد المسافرين و 7ر2 بالمائة في حركة الطائرات مقارنة بالسنة الماضية.

و حسب بيانات أوردتها وزارة النقل في ردها على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب، حليم بوسمة، فإنذ هذا الانتعاش يعود، بالأساس، إلى القفزة النوعية في الرحلات الدولية التي نمت بنسبة 1ر8 بالمائة على مستوى حركة المسافرين و 3ر5 بالمائة على مستوى حركة الطائرات مقارنة بسنة 2024، مما يؤكد جاذبية الوجهة السياحية للمنطقة السياحية جربة – جرجيس.

و في إطار تعزيز هذه الجاذبية وتطوير الخدمات، خصصت وزارة النقل ميزانية استثمارية تناهز 4ر63 مليون دينار للفترة ما بين 2025 و2026، تليها استثمارات إضافية بقيمة 2ر14 مليون دينار مبرمجة للفترة 2027-2030.

و تتركز هذه المشاريع على تحديث البنية التحتية و تجهيزات الأمن و السلامة  إلى جانب الارتقاء بمرافق الاستغلال وجودة الخدمات مع تركيز خاص على مواكبة التحول الرقمي وتبني معايير التنمية المستدامة لضمان ريادة المطار كبوابة حيوية للمنطقة السياحية و الجنوب الشرقي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

311
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً

311
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل: اقتراح التخلي بصفة نهائية عن مشروع إنجاز مطار جديد خارج العاصمة في الوقت الحالي
301
الأخبار

ليبيا: تحديد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الإسلام القذافي
291
الأخبار

السعودية :اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية
267
اقتصاد وأعمال

رئاسة الحكومة : دورة تكوينية حول القيادة الادارية و تحسين مناخ الاستثمار
258
الأخبار

وزيرا الداخلية و الدفاع يشرفان على إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس
253
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية: الشروع في إعداد كراس شروط قصد إعلان طلب عروض لاختيار خبراء لإعادة هيكلة الشركة
253
الأخبار

منح الصبغة الجامعية لمستشفى محمود الماطري بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس و أقسام طبية بعدد من الولايات
241
أخر الأخبار

باجة : حملات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم والغدة الدرقية
240
الأخبار

الصادق بلعيد في ذمّة الله

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى