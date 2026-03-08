مطار جربة – جرجيس الدولي يشهد نموًا ملحوظًا في حركة المسافرين و الرحلات الجوية خلال 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد مطار جربة – جرجيس الدولي طفرة حقيقية في نشاطه الجوي خلال سنة 2025، حيث استقبل أكثر من 3ر2 مليون مسافر عبر 777ر16 رحلة طيران.

و تعكس هذه الأرقام نموا بنسبة 5ر6 بالمائة في عدد المسافرين و 7ر2 بالمائة في حركة الطائرات مقارنة بالسنة الماضية.

و حسب بيانات أوردتها وزارة النقل في ردها على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب، حليم بوسمة، فإنذ هذا الانتعاش يعود، بالأساس، إلى القفزة النوعية في الرحلات الدولية التي نمت بنسبة 1ر8 بالمائة على مستوى حركة المسافرين و 3ر5 بالمائة على مستوى حركة الطائرات مقارنة بسنة 2024، مما يؤكد جاذبية الوجهة السياحية للمنطقة السياحية جربة – جرجيس.

و في إطار تعزيز هذه الجاذبية وتطوير الخدمات، خصصت وزارة النقل ميزانية استثمارية تناهز 4ر63 مليون دينار للفترة ما بين 2025 و2026، تليها استثمارات إضافية بقيمة 2ر14 مليون دينار مبرمجة للفترة 2027-2030.

و تتركز هذه المشاريع على تحديث البنية التحتية و تجهيزات الأمن و السلامة إلى جانب الارتقاء بمرافق الاستغلال وجودة الخدمات مع تركيز خاص على مواكبة التحول الرقمي وتبني معايير التنمية المستدامة لضمان ريادة المطار كبوابة حيوية للمنطقة السياحية و الجنوب الشرقي.

