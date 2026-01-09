مطار صفاقس طينة: خطة إنعاش وعودة مرتقبة للرحلات (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبلت ولاية صفاقس وفدًا يضمّ إطارات ديوان الطيران المدني والمطارات والإدارة العامة للطيران المدني، إلى جانب ممثلين عن وزارة النقل وشركة الخطوط التونسية، وذلك في إطار جلسة عمل خُصّصت للنظر في وضعية مطار صفاقس طينة الدولي.

وتهدف هذه الجلسة إلى بلورة حلول عملية ورسم خطة عمل لإعادة “الروح والحياة” إلى المطار، الذي ظلّ وفق ما طُرح خلال اللقاء دون تطور يذكر رغم الإمكانيات المتاحة، وما تتيحه الجهة من فرص لتشغيله وتحسين مردوديته.

وزارة النقل تعلن الاستعداد لرفع الإشكاليات العالقة

وخلال الجلسة، أكدت وزارة النقل استعدادها لـفضّ الإشكاليات العالقة المرتبطة بالمطار، مع تقييم الفترات السابقة والتوجّه نحو وضع خارطة طريق تتضمن خطوات ثابتة لتحسين الوضع.

ويأتي ذلك، بحسب ما تم تداوله، في ظلّ ضعف إمكانيات الناقل الوطني الجوي وعدم توفر الموارد اللازمة لتخصيص طائرات تضمن رحلات منتظمة من وإلى المطار.

ومن بين النقاط التي أُثيرت، مسألة المردودية والاستمرارية وضرورة فرض برمجة منتظمة لرحلات نحو وجهات متعددة، مع التشديد خصوصًا على عودة الطيران الداخلي عبر توفير رحلات من مطار صفاقس في اتجاه تونس.

كما اعتُبر أن المطار ظلّ في سنوات عديدة دون رحلات، واقتصر نشاطه في فترات أخرى على رحلات الحج أو العمرة، وهو ما يستدعي معالجة جذرية تضمن ديمومة التشغيل وتوسيع شبكة الوجهات.

لجنة مصغّرة لتشجيع شركات الطيران على استغلال المطار

وأفضت الجلسة إلى الاتفاق على إحداث لجنة مصغّرة تتولى متابعة مخرجات اللقاء والعمل على تشجيع وإقناع شركات الطيران الدولية والخاصة لاستغلال مطار صفاقس طينة وتنظيم رحلات نحوه.

كما تم التذكير بأن إحصائيات سنتي 2012/2013 أظهرت اقتراب عدد المسافرين من الطاقة القصوى المقدّرة بـ500 ألف مسافر، وهو ما يستوجب الاستعداد المسبق لتطوير قدرة الاستقبال حتى لا يتجاوز المطار طاقته القصوى عند تحسن نسق الحركة.

نحو تطور مرتقب في 2027

وبحسب ما خلصت إليه مخرجات الجلسة، من المنتظر أن تشهد سنة 2027 تطورًا في حركة الملاحة بمطار صفاقس طينة الدولي، عبر استقبال “أعداد محترمة” من الرحلات الجوية نحو وجهات سيتم تحديدها.

وأكدت وزارة النقل، في سياق متصل، أهمية العمل الجماعي والتكاتف من أجل إنقاذ المطار، معتبرة أن تنشيط حركة الملاحة فيه يمثل رافعة لدعم التنمية الاقتصادية والسياحية بولاية صفاقس والجهة عمومًا.

