مطار صفاقس: غدا عملية بيضاء واحتمال ظهور سحب دخان بمدرج الطائرات

أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات عن برمجة تمرين عام في مجال سلامة الطيران المدني بمطار صفاقس طينة الدولي، وذلك يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، في إطار تعزيز الجاهزية العملياتية ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح الديوان، في بلاغ له، أن التمرين سيتمثل في تنفيذ “عملية بيضاء” ستُجرى انطلاقًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى غاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمشاركة مختلف المصالح والأطراف المتدخلة بالمطار.

ويهدف هذا التمرين إلى تقييم مدى جاهزية المصالح المختصة، واختبار نجاعة آليات التنسيق والتدخل بين مختلف الهياكل المعنية، بما يضمن سرعة وفعالية الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة.

كما أشار البلاغ إلى إمكانية ملاحظة ظهور سحابة من الدخان في محيط مدرج الطائرات خلال فترة التمرين، مؤكّدًا أن ذلك يندرج في إطار العملية التدريبية ولا يشكل أي خطر فعلي على سلامة المسافرين أو العاملين بالمطار.

وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات حرصه الدائم على دعم منظومة السلامة الجوية وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة بمختلف المطارات التونسية.

