مطار طبرقة–عين دراهم: تمرين ميداني لاختبار جاهزية السلامة الجوية هذا الجمعة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات عن تنظيم عملية بيضاء بمطار طبرقة–عين دراهم الدولي، تتمثّل في تمرين عام يندرج في إطار تعزيز سلامة الطيران المدني، وذلك يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:00.

وأوضح الديوان، في بلاغ رسمي، أنّ هذا التمرين يهدف إلى تقييم مدى جاهزية مختلف المصالح والأطراف المتدخّلة داخل المطار، واختبار سرعة التنسيق والتدخّل في حالات الطوارئ، وفق الإجراءات المعتمدة في مجال السلامة الجوية.

وأشار البلاغ إلى أنّ العملية قد تتسبّب في ظهور سحابة من الدخان في محيط مدرج الطائرات خلال فترة التمرين، مؤكّدًا أنّ الأمر يدخل ضمن سيناريو محكوم ولا يشكّل أي خطر على المسافرين أو العاملين بالمطار أو المتساكنين بالمناطق المجاورة.

ودعا ديوان الطيران المدني والمطارات المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو القلق، مؤكدًا الطابع الوقائي والتنظيمي البحت لهذا التمرين، الذي يندرج ضمن مجهودات الدولة المتواصلة لتعزيز معايير السلامة والأمن بالمطارات التونسية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



