مطالب بمجلس الشيوخ الأمريكي بإزالة إكس من متاجر تطبيقات أبل و غوغل

طالب ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شركتي أبل وجوجل بإزالة منصة “إكس” وروبوت الدردشة “جروك” من متاجر التطبيقات بسبب انتشار صور جنسية غير موافق عليها لنساء و قُصّر.

يأتي ذلك بعد انتقادات واسعة للمنصة المملوكة لإيلون ماسك، مع تأكيدهم على ضرورة معالجة الانتهاكات قبل إعادة التطبيقات. طالب ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شركتي أبل و غوغل، التابعة لألفابت، بإزالة “إكس”، و روبوت الدردشة الآلية “جروك” من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، مشيرين إلى انتشار صور جنسية، منشورة بدون موافقة، لنساء و قُصر على المنصة.

و في رسالة نشرت، الجمعة، قال ‌أعضاء مجلس الشيوخ رون وايدن من ولاية أوريجون، وبن راي لوجان من ولاية نيو مكسيكو، وإدوارد ماركي من ولاية ماساتشوستس إن على جوجل، وأبل “إزالة هذه التطبيقات من متاجر التطبيقات إلى حين معالجة انتهاكات السياسات بمنصة إكس”.

و تتعرض المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك لانتقادات لاذعة من ‌مسؤولين حول العالم منذ الأسبوع الماضي، بعد أن بدأ جروك في إطلاق عدد كبير من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي لنساء و أطفال بملابس شديدة العري.

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة “إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك، لخرقها قواعد الشفافية الرقمية للاتحاد الأوروبي.

و أشارت رسالة أعضاء مجلس ‌الشيوخ، التي كانت شبكة NBC News أول من نشرها، إلى أن جوجل لديها شروط خدمة تمنع مطوري التطبيقات من “توليد أو تحميل أو توزيع محتوى يعمل على تسهيل استغلال الأطفال أو إساءة معاملتهم”، و قالوا إن شروط خدمة أبل تحظر “المواد الإباحية”.

و أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن عملاقي التكنولوجيا كانا يتحركان في الماضي بسرعة لإزالة التطبيقات المخالفة من منصاتهما.

و لم ترد غوغل و أبل حتى الآن على طلبات للتعليق.

