مظاهرات أمام منزل نتنياهو احتجاجا على ممارسات حكومته

تجمع العشرات من الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد، احتجاجا على ممارسات حكومته وما يرونه “رحلة غير مبررة” إلى الولايات المتحدة.

و ذكرت صحيفة (ها آرتس) الإسرائيلية، اليوم الأحد أن المتظاهرين حملوا لافتات في المكان، و قالوا: “يعلم الإسرائيليون و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنك ضعيف، خائف، و مرتبك، و أنك خائن .. لا تعد من الولايات المتحدة؛ ابق هناك”.

تأتي هذه الاحتجاجات عقب نشر بيانات من مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تكشف عن التكاليف الباهظة للرحلات الخارجية التي قام بها نتنياهو في عام 2025، والتي كانت قد أثارت جدلا واسعا بين أوساط الإسرائيليين إذ بلغت تكلفة استخدام طائرة الحكومة الرسمية، التي تُعرف بـ “جناح صهيون”، 424,000 دولار أمريكي في رحلة واحدة إلى واشنطن، فيفري الماضي.

و في سبتمبر الماضي، كانت تكلفة إقامة نتنياهو في نيويورك قد بلغت 42,000 دولار أمريكي على مدى سبعة أيام.

