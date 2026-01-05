معاوية القادري يقدم قراءة تحليلة لمشاركة المنتخب في كأس أمم إفريقيا و يكشف أسباب عدم وجود مهاجم هدّاف [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عاد اليوم الإثنين، 05 جانفي 2025، اللاعب السابق بالنادي الرّياضي الصفاقسي معاوية القادري على مشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا، و قال إنّ آداء المنتخب خلال المقابلة الأولى كان طيبا على مستوى الآداء و النتيجة، و كان من الممكن عدم قبول الهدف الذّي أدى إلى نتيجة 3 – 1 و لكن عموما الآداء كان ممتزا.

أمّا فيما يتعلّق بالمقابلة الثانية فإنّ المنتخب النيجيري على المستوى الفني يعتبر أفضل من المنتخب الوطني، و قد كانت المباراة تكتيكية بامتياز، و لكن كان هناك غضب جماهيري على آداء المنتخب، في حين أنّ الفنيات الفردية و طول القامة و مهاجم المنتخب النيجيري هو ما أحدث فرقا، و كان بالامكان عدم قبول الهدف الثالث، مع العلم أنّ المنتخب سجّل هدفين و كان بامكانه تسجيل هدف آخر عبر رأسية الفرجاني ساسي، وفق قوله.

و أضاف القادري أنّه بالنّسبة للمقابلة الثالثة فإنّ المنتخب الوطني تمكّن من تسجيل هدف في آخر الشّوط الأول و النتيجة كانت في صالحه و التعادل يضمن التّأهل و المركز الثاني، و لكن الأمر الذّي أدخل المنتخب الوطني في حالة من القلق هو أنّ الفريق الخصم مع بداية الشوط الثاني تمكّن من تسجيل هدف و هو ما تسبب للاعبين مع انتقاد الجمهور في ضغط كبير، و بالتالي يجب ان نكون واقعيين و نقدّر مجهود اللاعبين التونسيين، مؤكّدا أنّه يعتبر آداء المنتخب التونسي خلال هذه المشاركة في كأس أمم إفريقيا محترما و طيبا.

و قال القادري إنّه في مباريات كرة القدم المسؤولية لا يتحمّلها المدرّب فقط، خاصة و أنّ المدربّ قام بالتحضير للمباريات و لكن للاسف المستوى الفردي هو السبب الرّئيس في النتائج المشار إليها إذا ما تحدثنا عن فقدان التمركز أو عدم التحكم في التمريرات.

مباراة المنتخب ضدّ مالي:

أما فيما يتعلّق بالمباراة الاخيرة في مشاركة المنتخب بكأس امم أفريقيا 2025، و التي كانت ضدّ مالي، أفاد اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي بأنّ المنتخب التونسي كان متحكّما في نسق المقابلة و بالرّغم من كونه لم يسجّل أهدافا فإنه حوال أن يجد الحلول، في المقابل كان هدف مدرّب منتخب مالي هو ضربات الجزاء و قد نجح في هذا الأمر، و لكن أيضا المنتخب أقصى المنتخب المالي و سيطر على الكرة بفضل ذكاء اللاعبين، و بالرّغم من كون التغيرات التي قام بها المدرب “يتحمل مسؤوليتها و خاصة في علاقة بحنبعل المجبري” كونه متحكم بالكرة و في اللعب أيضا و لكن في المقابل هذا الأمر مفهوم على اعتبار أنّ المجبري تحصل على ورقة صفراء و تبقى مختلف هذه الحيثيات ضمن قراءة المدرّب.

و تابع المتحدّث القول إنّ المنتخب التونسي بعد تغيير حنبعل المجبري سجّل هدفا و كان متمكّنا إلى حدود اللحظات الأخيرة و لكن ما حدث مع اللاعب ياسين مرياح يمكن اعتبارة الحظ في كرة القدم، و قد كانت ضربة الجزاء موجودة و فق الحكم الامر الذّي قلب المعادلة و عاد بفضلها المنتخب المالي للسباق.

و في ركلات الترجيح كانت الأسبقية للمنتخب التونسي و سجّل الهدف الأول، و “لكن كرة القدم عندما لا يكون الحظ حليفك لا يمكنك تحقيق الانتصار”، و الاستنتاج الوحيد وفق القادري هو أنّ تونس لديها كفاءات و مدربين قادرين على التّدريب و لكن بهذا الاسلوب و بالانتقاد الجارح نقوم بتقزيم المدرّب التونسي مع العلم أنّ المدرّبين الأجانب ليسوا أفضل من التونسيين، و من المؤسف أنّه لم تتم مساندة سامي الطّرابلسي و باقي الإطار الفني.

و كحوصلة لنتائج المقابلات التي لعبها المنتخب التونسي أوضح معاوية القادري أنّها 18 مبارات، انتصر المنتخب في 10 و تعادل في 4 مقابلات و انهزم في 4 آخرى، و الخطأ وفق تقديره الذّي ارتكبه سامي الطّرابلسي هو المشاركة في الكأس العربية، لأنّ التشكيك في المدرّب و في آداء المنتخب انطلق منذ هذه المشاركة.

الاجراءات العملية التي من الممكن اتخاذها لتجاوز الوضع الحالي الذّي يعيشه المنتخب الوطني:

و اعتبر محدّث تونس الرّقمية أنّ الاجراءات التي قد تتخذ في هذه الوضعية هي وضع استراتيجية للسنوات القادمة إذ أنّ المنتخب التونسي يجب أن يركّز على اللاعبين الشّبان و يقوم بتحضير مجموعة طيبة و متجانسة خاصة و أنّ عدد من اللاعبين لم يعد بامكانهم تقديم أفضل ما لديهم، و يجب تقديم جيل جديد.

بالاضافة إلى أنّ الاداريين من الضروري أن يقوموا بتقديم كلّ المستلزمات التي يحاتجها المنتخب التونسي، و التحضير مسبقا لكل المناسبات، و يجب ان يكون التقييم موضوعي و يجب التفكير في السنوات القادمة أيضا، خاصة و انّ كأس العالم على الأبواب و من غير الممكن تغيير الكثير.

هل فشل المنتخب التونسي في إيجاد مهاجم هدّاف و حارس مرمى بمستوى عالمي؟

فيما يتعلّق بمركز خطّة الهجوم قال اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي إنّ المهاجم الهدّاف على مستوى عالمي يعتبر عملة نادرة و في تونس يجب وضع هذا الامر كهدف يتمّ العمل عليه، إذ يجب اعطاء أكثر حرّية و ثقة للمهاجم، خاصة و أنّ البطولة التونسية تعتبر ممتازة في إفريقيا و في شمال إفريقيا و لكن عدد الاهداف قليل، و هو في حدود الـ 12 أو 13 هدف و هذا رقم قليل و بالتالي يجب اعداد اللاعبن و استغلال الامكانيات الطّيبة التي يمتلكونها.

بالاضافة إلى أنّه يجب التفكير في كيفية صناعة مهاجم كبير في مستوى زياد الجزيري و دوس سانتوس و علي الزيتوني و عصام جمعة الذّي يعتبر الهداف التاريخي للمنتخب الوطني.

أمّا فيما يتعلّق بحراسة المرمى اعتبر المتحدّث أنّ تونس لها عدد هام في الوقت الحالي من اللاعبين في هذه الخطّة و لهم امكانيات طيّبة و على سبيل الذّكر أيمن دحمان و بشير بن سعيد و صبري بن حسن، و تونس لها منذ زمن امكانيات مميزة في هذه الخطّة مثل الصادق ساسي “عتوقة” و شكر الواعر و أيمن دحمان و ايمن البلبولي، وفق قوله، مشيرا إلى أنّه يوجد حراس مميزين حاليا في الجيل الصاعد و يجب التفكير فيهم و وضع خطط لسنوات قادمة.

و في ختام حديثه أكّد معاوية القادري على كون جميع التونسيين يحبون الوطن و يحبون الفرح و يرغبون في الافضل دائما، و لكن يجب تقبل الخسارة و تعلّم كيفية التعامل معها و تحليل الوضعية دون الاستهانة بها و دون تقزيم الافراد أو المسؤولين خاصة و أنّ التونسي في كلّ المجالات له القدرة على تقديم الاضافة و من بينها كرة القدم.

