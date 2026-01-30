Français
معدل نسبة الفائدة وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2026

صدر يوم الخميس 29 جانفي 2026 بالرائد الرسمي القرار المتعلق بضبط معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية من سنة 2025 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 2026.

صنف المساعدات معدل نسبة الفائدة الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها (%)
1- إيجار مالي للمنقولات أو العقارات 13.44 16.12
2- قروض الاستهلاك 11.59 13.90
3- مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 12.38 14.85
4- قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك 10.52 12.62
5- إدارة الديون 12.03 14.43
6- قروض طويلة الأجل 10.16 12.19
7- قروض متوسطة الأجل 10.39 12.46
8- قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 10.03 12.03
