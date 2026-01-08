معرض بنزرت للكتاب: الدّورة 23 من 10 جانفي إلى 8 فيفري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ينظّم المركب الثّقافي الشّيخ إدريس ببنزرت بالشّراكة مع المركز التونسي للكتاب، بين 10 جانفي و8 فيفري 2026 الدّورة 23 لمعرض بنزرت للكتاب تحت شعار “اجعل الكتاب أنيسك”.

ويتضمّن برنامج المعرض، جملة من الأنشطة تشمل مسيرة الكتاب ومعرضا وثائقيا ومعرضا للفنون التشكيلية وورشة في الخط العربي ومسابقات بين المدارس وندوة حول إنتاج المضامين الإعلامية والثقافية الإبداعية في عصر الذكاء الاصطناعي وعرضا موسيقيا بالإضافة إلى لقاءات لتقديم 11 كتابا وديوانين.

كما تلتئم على هامش فعاليات المعرض، فقرات “مهرجان الكتاب” وتضمّ أنشطة ثقافية وورشات ولقاءات وعروض تنشيطية ومسابقات للأطفال وأنشطة للنوادي الأدبية بالمؤسسات الثقافية ولقاءات وأنشطة خاصة بحاملي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ومسابقات وجوائز وعروض فنية وموسيقية ومسرحية وسينمائية ولقاءات مع الطلبة المبدعين.

