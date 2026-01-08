Français
Anglais
العربية
الأخبار

معرض تونس الدولي للكتاب: تذكير للعارضين بخصوص التمديد النهائي لآجال التسجيل

معرض تونس الدولي للكتاب: تذكير للعارضين بخصوص التمديد النهائي لآجال التسجيل

أعلنت لجنة تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب عن التمديد بصفة استثنائية ونهائية في آجال التسجيل للمشاركة في الدورة الأربعين للمعرض لسنة 2026، وذلك استجابة لطلبات عدد من المهنيين والجهات التي تعذّر عليها استكمال إجراءات التسجيل في الآجال المحددة سابقًا.

ويشمل هذا التمديد الناشرين والكُتبيين والموزّعين والمورّدين، تونسيين وأجانب، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، وكذلك الهياكل الرسمية التونسية والعربية وغير العربية.

ودعت اللجنة جميع المعنيين إلى تدارك هذا التأخير من خلال التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة: https://foire.e-festivals.tn

وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 7 إلى غاية يوم السبت 17 جانفي / كانون الثاني 2026، باعتبار هذا الأجل نهائيًا وغير قابل للتمديد.

تعليقات

