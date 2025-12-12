معز السوسي: لتدعيم الشّراكة التونسية الجزائرية لما لا نفكّر في توحيد العملة التونسية و الجزائرية ؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

علّق اليوم الجمعة، 12 ديسمبر 2025، أستاذ الاقتصاد معزّ السوسي في تصريح لتونس الرّقمية على الزّيارة التي قام بها الوفد الحكومي الجزائري إلى تونس وما تمّ الاعلان عنه في إطار المنتدى التونسي الجزائري، و قال خبير الاقتصاد إنّه إذا ما اردنا الاهتمام بالعلاقات التجارية ما بين تونس و الجزائر فيجب أن نعرف انّ العلاقة بين البلدين دائما كانت مبنية على أساسا التعاون المشترك و قد تمّ انجاز عديد المشاريع في هذا الإطار.

و أوضح المتحدّث أنّ عديد المشاريع عرفت نجاحا و خاصة منها المنطقة الصّناعية بالحدود الغربية التونسية الجزائرية و تحديدا بمنطقة ساقية سيدي يوسف، و هو مشروع مهم جدا منذ الثّمانينات و كان يتعلّق أساسا بمحرّك لضخّ الماء للفلاحة، مع العلم انّ الجزائر بلد راهن على الصّناعات الثّقيلة و هو أيضا بلد منتج للطاقة خاصة منها الغاز، و العلاقات بين تونس و الجزائر هي مهمّة جدا بالعودة للنسيج الاقتصادي التونسي و النسيج الاقتصادي الجزائري إذ لا يمكن إلا أن نتحدّث عن علاقة تكامل لأنّ النسيج الاقتصادي التونسي هو نسيج متنوع اعتمد على عديد المنتوجات و على الخدمات.

في حين أنّ الشريك الاستراتيجي الجزائري هو شريك على المستوى الاقتصادي، و كذلك موقعه الاستراتيجي يعتبر له أهمّية قصوى، و نجد أنّ الجزائر تعتمد على منوال الصّناعات الثّقيلة و في هذا الاطار كان من الضروري تنمية المبادلات ما بين تونس و الجزائر خاصة على مستوى الآليات الفلاحية و هيكلة الفلاحة و هذا الامر بامكانه اعطاء دفع مهم جدا، إن كان على مستوى المبادلات أو في بناء مصانع في تونس و تكون تحت اشراف الخبرات الجزائرية، وفق قول السنوسي.

و اضاف الاستاذ الجامعي في الاقتصاد أنّ الجزائر تقوم أيضا بتوفير حصّة مهمّة جدا من الغاز الطّبيعي وعلى خلفية عبور انبوب الغاز بين تونس و إيطاليا و هو في إطار التدعيم و ليتمّ دفع أكثر قناة الغاز حتى تكون أكثر تدفق، و من المنتظر في حدود 2025، أن تتحصل تونس على 1600 مليون دينار و ذلك فقط من مداخيل أنبوب الغاز.

و أكّد على كون الجزائر و تونس تاريخيا و اقتصديا توجد علاقة مهمّة جدا، و لكن تبقى كيفية تدعيم المبادلات و الذّهاب في استراتيجية أكثر تعاون اقتصادي هي النّقطة الأهم حيث أنّه يجب التفكير في توحيد العملة التونسية الجزائرية خاصة و أنّ عديد الجزائريين يقومون بشراء البضاعة التونسية بالتراب التونسي بالدّينار التونسي، مشدّدا على أنّه يجب مزيد التنسيق و مزيد المرافقة بآليات يمكن أن توحد بطريقة أكثر شجاعة بين اقتصاد الدّولتين و هذا الامر ممكن، وفق تعبيره.

و عن امكانية انفتاح تونس على اسواق افريقية أخرى كما كان الامر في علاقة بالجزائر، اعتبر محدّث تونس الرّقمية أنّ هذا الأمر ممكن و لكن من غير الممكن تطبيقه بالاعتماد فقط على إمكانياتنا الذّاتية، و من الممكن ان تكون هذه الخطوة أيضا بالشراكة مع الجزائر خاصة مع امتلاكها لناقلة جوّية فاعلة أكثر لانّ عديد الدّول الافريقة لا يمكن الولوج لها عبر البحر و بالتالي يجب ان تتوفر ناقلات بضائع جوّية و هذا الأمر بالنّسبة لتونس اليوم يعتبر صعب جدا.

و شدّد في هذا الاطار على أنّ هذه الخطوة مهمّة جدا للبلدين في ظلّ امتلاك تونس لخدمات متنوعة و مهارات مختلفة و منتوج متعدد، و الجزائر لبنية تحتية و آليات كثيرة، خاصة و أنّ هذا التوجه هو العمق الاستراتيجي في التعاون بين دول الجوار لاكتساح الاسواق و وضع استراتيجيات جديدة و جريئة.

