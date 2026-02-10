Français
معز الشرقي يتقدّم في بطولة بو الفرنسية للتنس

معز الشرقي يتقدّم في بطولة بو الفرنسية للتنس

تأهّل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 146 عالميا إلى الدور ثمن النهائي لبطولة بو الفرنسية للتحدّي، إثر فوزه على الألماني جوستين انجل المصنف 194 عالميا، بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-4)، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء لحساب الدور السادس عشر.

و سيلاقي الشرقي في الدور ثمن النهائي السلوفاكي لوكاس كلاين المصنّف 150 عالميا الذي ضمن ترشّحه بعد انسحاب منافسه الفرنسي دان عداد المصنف 201 عالميا بسبب الإصابة في المجموعة الأولى عندما كانت النتيجة 5-2 لفائدة كلاين.

و تدور مباريات بطولة بو داخل القاعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فيفري الجاري بمجموع جوائز مالية في حدود 200 ألف أورو.

