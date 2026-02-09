معز الشرقي يفتتح غدا مشاركته في بطولة بو الفرنسية للتنس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يستهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 146 عالميا غدا الثلاثاء مشاركته في بطولة بو الفرنسية للتحدي بملاقاة الالماني جوستين انجل المصنف 194 عالميا لحساب الدور السادس عشر.

و تدور مباريات بطولة بو داخل القاعة في الفترة الممتدة من 9 الى 15 فيفري الجاري بمجموع جوائز مالية في حدود 200 الف يورو.

و يعود آخر ظهور لمعز الشرقي في دورات التحدي الى موفى شهر جانفي الماضي عندما خسر امام الامريكي ماكينزي ماكدونالد المصنف 112 عالميا بنتيجة (2-0) في الدور السادس عشر لبطولة كيمبير الفرنسية.

