معز الشرقي يودّع دورة استراليا المفتوحة للتنس مبكرا

غادر لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 134 عالميا منذ الدور التمهيدي الاول من منافسات دورة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، اثر خسارته صباح اليوم الاثنين امام الفرنسي لوكاس فان اسشي المصنف 164 عالميا بنتيجة مجموعتين دون مقابل بواقع (4-6 و 4-6).

و هو الفوز الثاني للاعب الفرنسي على حساب معز الشرقي ربعد ان كان هزمه ايضا في 2 نوفمبر الماضي لحساب الدور الأخير من الجدول التمهيدي لتصفيات بطولة متز الفرنسية 2-1.

