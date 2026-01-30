Français
معهد الرصد الجوي يحذّر: رياح قوية تصل إلى 110 كلم/س وأمطار رعدية مرتقبة

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة أصدرها منذ قليل، بتوقّع تغيّر ملحوظ في الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الغد، يتمثّل في هبوب رياح قوية إلى قوية جدًا، إلى جانب نزول أمطار مؤقتًا رعدية بعدد من الجهات.

وأوضح المعهد أن الرياح ستكون قوية إلى قوية جدًا بالجنوب، حيث من المنتظر أن تصل سرعتها إلى 110 كلم/س في شكل هبّات، وستكون مثيرة للرمال والأتربة، ما من شأنه أن يتسبب في تراجع كبير في مدى الرؤية الأفقية، خاصة بالمناطق المفتوحة والطرقات الصحراوية.

كما أشار إلى توقّع أمطار مؤقتًا رعدية ومحليًا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية، قد تكون مصحوبة بتساقط كثيف للأمطار في فترات قصيرة، ما يستوجب الحذر من تشكّل تجمعات مائية واضطراب حركة السير.

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي المواطنين، وخاصة مستعملي الطرقات والأنشطة البحرية والفلاحية، إلى توخي الحذر ومتابعة البلاغات والنشرات الجوية المحيّنة، تفاديًا لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن هذه التقلبات الجوية.

مواضيع ذات صلة:

