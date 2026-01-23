Français
معهد الرصد الجوي يوضّح إجراءات الحصول على شهادة في الحالة الجويّة القصوى لتعويض الأضرار من التأمين

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن الإجراءات المعتمدة لتمكين المواطنين من الحصول على شهادة في الحالة الجويّة القصوى (Certificat d’Intempérie)، وهي وثيقة رسميّة تُطلب عادةً من قبل شركات التأمين لإثبات تعرّض الممتلكات أو الأنشطة لأحوال جويّة استثنائيّة مثل الأمطار الغزيرة، العواصف الرعديّة أو الرياح القويّة.

إجراء بسيط عبر البريد الإلكتروني

وأوضح المعهد أنّ العملية تتمّ عبر تعمير مطلب وإرساله بالبريد الإلكتروني إلى الجهة الجهويّة المختصّة حسب الولاية، وذلك وفق العناوين التالية:

دقّة المعطيات لتسريع المعالجة

ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي جميع طالبي الشهادات إلى الحرص على إدراج كل المعطيات المطلوبة بدقّة، ضمانًا لحسن معالجة المطالب في أقرب الآجال، خاصّة في فترات الذروة التي تشهد اضطرابات مناخيّة أو كوارث طبيعيّة.

للاطلاع على البلاغ الرسمي الكامل:
https://www.meteo.tn/ar/actualites/avis-public

