Français
Anglais
العربية
الأخبار

معهد الرّصد الجوي يعلن موعد رصد هلال شهر شعبان

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن عملية رصد هلال شهر شعبان ستجري بعد غروب شمس يوم الأحد المقبل 18 جانفي موضحا أنه تبعا للمعطيات الفلكية ، لا يمكن رؤية الهلال يوم الأحد 18 جانفي في أي مكان. مع إمكانية رؤيته يوم الاثنين ابتداءً من منتصف النهار و30 دقيقة (12:30) بالتوقيت المحلي، انطلاقاً من شرق المحيط الهندي.

وأشار المعهد إلى أن الجهة الرسمية التي تقوم بالإعلان عن بدايات الأشهر القمرية هي ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

621
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

401
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
379
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
328
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم
319
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
313
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
310
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
307
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
301
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
278
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى