معهد الرّصد الجوي يعلن موعد رصد هلال شهر شعبان

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن عملية رصد هلال شهر شعبان ستجري بعد غروب شمس يوم الأحد المقبل 18 جانفي موضحا أنه تبعا للمعطيات الفلكية ، لا يمكن رؤية الهلال يوم الأحد 18 جانفي في أي مكان. مع إمكانية رؤيته يوم الاثنين ابتداءً من منتصف النهار و30 دقيقة (12:30) بالتوقيت المحلي، انطلاقاً من شرق المحيط الهندي.

وأشار المعهد إلى أن الجهة الرسمية التي تقوم بالإعلان عن بدايات الأشهر القمرية هي ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.

