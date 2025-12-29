معهد القصّاب بمنوبة يواكب التطور الطبي بتقنيات متقدمة في جراحة العمود الفقري للأطفال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نجح قسم جراحة عظام الأطفال بمعهد القصّاب لتقويم الأعضاء بمنوبة، تحت إشراف الدكتور مراد الجنزري، في إجراء عملية جراحية نوعية لعلاج اعوجاج العمود الفقري لدى طفل، وذلك بالاعتماد على تقنية الملاحة الجراحية الحديثة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

ويمثّل هذا الإنجاز خطوة متقدمة في مجال جراحات العمود الفقري الدقيقة، حيث تساهم تقنية الملاحة الجراحية في تحسين دقة التدخل الجراحي والرفع من نجاعة النتائج الطبية، إضافة إلى تعزيز سلامة المرضى، خاصة فئة الأطفال التي تتطلب عناية خاصة.

وتعتمد هذه التقنية المتطورة على أنظمة حاسوبية ذكية تقوم بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة للعمود الفقري، باستخدام تقنيات تصوير متقدمة مثل الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي. وتساعد هذه النماذج الجراح على متابعة موقع أدواته الجراحية في الزمن الحقيقي، مما يضمن وضع مسامير التثبيت بدقة عالية وتقليص نسبة المخاطر المحتملة أثناء العملية.

ويعكس هذا التطور حرص المؤسسات الصحية العمومية في تونس على مواكبة أحدث الابتكارات الطبية العالمية، وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدّمة للأطفال.

المصدر: وات

