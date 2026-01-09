Français
مع موجة البرد… إرشادات أساسية للوقاية من النزلة الموسمية

مع موجة البرد… إرشادات أساسية للوقاية من النزلة الموسمية

مع تواصل موجة البرد وتزايد حالات النزلة الموسمية، تؤكد الجهات الصحية أنّ الالتزام بجملة من الإجراءات البسيطة يساهم بشكل فعّال في الحدّ من العدوى وحماية العائلة، خاصة الأطفال وكبار السن.

الأعراض الأكثر شيوعًا

حمّى، سعال، صداع، آلام عضلية ومفصلية، تعب عام، التهاب الحلق، سيلان الأنف.

كيف نحمي أنفسنا؟

  • تجنّب مخالطة المصابين عن قرب

  • لبس الكمّامة في الأماكن المكتظّة أو المغلقة

  • غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام

  • تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس والتخلّص من المنديل فورًا

  • تهوية المنزل يوميًا

يُنصح بمراجعة الطبيب عند ظهور ضيق في التنفّس أو تواصل الحمّى المرتفعة لأكثر من ثلاثة أيّام. كما يبقى التلقيح ضد النزلة الموسمية متوفّرًا ومهمًا خاصّة للحوامل، كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. وبالنسبة للرضّع، يُنصح بإبعادهم عن المصابين والمدخّنين وتجنّب تقبيلهم.

 

