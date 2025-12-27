مع TotalEnergies الشغف التونسي حاضر في CAN 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تُعدّ كرة القدم، بالنسبة لملايين الأفارقة، أكثر من مجرد رياضة؛ فهي احتفال جماعي ولغة عالمية توحّد الشعوب و الثقافات عبر القارة.

و في هذا السياق، تُجدد TotalEnergies، الشريك الرئيسي لكرة القدم الإفريقية منذ عام 2016، التزامها المتواصل بدعم هذه الشغف الجماهيري، وذلك بمناسبة كأس إفريقيا للأمم – TotalEnergies CAF، المغرب 2025، مؤكدة حضورها إلى جانب المناصرين في تونس و في مختلف أنحاء القارة، من خلال مبادرات ترتكز على قيم الإدماج والمشاركة و طاقة كرة القدم.

و لا تمثل هذه البطولة حدثًا رياضيًا فحسب، بل تُعدّ محطة بارزة للتلاقي الشعبي، وتبادل المشاعر، وتعزيز الفخر الجماعي، حيث تلتف الشعوب الإفريقية حول لغة واحدة جامعة: كرة القدم. ومن هذا المنطلق، ترافق TotalEnergies هذه المنافسة القارية برؤية واضحة تهدف إلى تقريب كرة القدم من جماهيرها، مع وضع المناصرين والشباب وقيم الإدماج في صميم أنشطتها.

تونس في قلب الأجواء القارية

في تونس، حيث تحتل كرة القدم مكانة محورية في النسيج الاجتماعي والثقافي، تطلق TotalEnergies MarketingTunisie سلسلة من الأنشطة والتجارب التفاعلية الهادفة إلى تمديد أجواء كأس إفريقيا للأمم إلى ما بعد الملاعب.

و تتحول محطات الوقود التابعة للشركة إلى فضاءات للالتقاء والتقاسم، تتزين بألوان البطولة وتحتضن ألعابًا وتنشيطات و تجارب غامرة، تتيح للجماهير عيش أجواء المنافسة في أجواء عائلية أو بين الأصدقاء.

و من خلال هذه المبادرات، تسعى TotalEnergies Marketing Tunisie إلى ترسيخ حضور كأس إفريقيا للأمم – TotalEnergies CAF، المغرب 2025 في الحياة اليومية للتونسيين، عبر لحظات احتفالية مفتوحة أمام الجميع.

«Football Together»… طاقة جماعية

و من خلال شراكتها التاريخية مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وبرنامجها القاري «Football Together»، تواصل TotalEnergies الاحتفاء بالطاقة والحماس وروح التآزر التي تميز كرة القدم الإفريقية. وتسلط هذه المبادرة الضوء على المناصرين والمواهب الشابة، إضافة إلى القصص الإنسانية التي تعكس عمق ارتباط القارة بهذه الرياضة الجامعة.

و في تونس، سيُتاح للجماهير عيش المنافسة عن قرب من خلال منظومة رقمية مخصصة، يتم الترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب وX، بما يعزز التفاعل والمشاركة حول كرة القدم الإفريقية.

و يظل البعد الإنساني محور أنشطة «Football Together»، من خلال إشراك الشباب الإفريقي في أجواء الملاعب في أدوار رمزية، مثل جامعي الكرات، إلى جانب تمكين المناصرين من الانغماس في أجواء المباريات عبر محتويات حصرية يقدمها مؤثرون وسفراء البرنامج.

و طيلة فترة البطولة، ستسلط الحسابات الرسمية لبرنامج «Football Together» الضوء على طاقة الجماهير وقوة الحماس الشعبي، من خلال محتويات تفاعلية وحصرية.

التزام يتجاوز المنافسة الرياضية

وفاءً لقيمها، تندرج شراكة TotalEnergies مع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن مقاربة مسؤولة وشاملة، تقوم على دعم الشباب، وتعزيز تكافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ النفاذ والإدماج. وتعكس كأس إفريقيا للأمم – TotalEnergies CAF، المغرب 2025 دور الرياضة كأداة للتماسك الاجتماعي ونقل القيم الإيجابية.

و بمناسبة هذه التظاهرة، تطلق TotalEnergies عددًا من المبادرات الداعمة للإدماج، بالشراكة مع جمعيات ناشطة في مجال التمدرس وإدماج الأطفال من ذوي الإعاقة.

و في هذا الإطار، سيُدعى خمسة أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحّد، مرفوقين بأحد أقاربهم، لحضور مباراة من الدور ربع النهائي يوم 9 جانفي بالرباط، فيما سيتابع أطفال يعانون من عسر

القراءة المباراة من المدرجات في اليوم نفسه بمدينة طنجة.

كما سيشارك، يوم 14 جانفي، خمسة أطفال من جمعية «Anaïs»، الناشطة في مجال إدماج الأشخاص من حاملي التثلث الصبغي 21، في تجربة «Football Together Experience»، وهي عرض خاص مرفق بتنشيطات تفاعلية، صُمّم ليكون لحظة مشاركة وتقاسم حول كرة القدم.

و من خلال حضورها في تونس منذ سنة 1948، تواصل TotalEnergies Marketing Tunisie تعزيز تجذرها المحلي وتقوية علاقتها بالمجتمع، عبر الجمع بين شغف الرياضة والالتزام المجتمعي.

