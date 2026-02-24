مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فجرت تقارير إعلامية إنجليزية مفاجأة جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح قائد منتخب مصر مع نادي ليفربول الإنجليزي، علماً بأن عقد النجم المصري مع بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ينتهي في صيف 2027.

تتصاعد التكهنات حول مستقبل محمد صلاح بعد موسم جديد مع ليفربول، وسط اهتمام متواصل من الدوري السعودي للمحترفين، الذي يسعى لضمه منذ فترة، إلا أن التوقعات الأخيرة تشير إلى أن الوجهة المحتملة قد تكون إيطاليا هذا الصيف.

و بحسب موقع Rousing The Kop، يرى الخبير ريتشارد كيز أن انتقال محمد صلاح إلى الشرق الأوسط ليس حتمياً، مشيراً إلى أن “الرهان الذكي” يقود إلى الدوري الإيطالي، رغم أن الصفقة الكبيرة دائمًا ما تحمل مفاجآت، مضيفًا، “لقد ذكرت سابقًا أن اتفاق انتقال محمد صلاح إلى السعودية كان وشيكًا، لكنه غير رأيه لاحقًا، كما أن ليفربول أبدى استعدادًا لتقديم عقد جديد له بدلاً من بيعه بسعر منخفض.

و يبلغ راتب اللاعب الحالي حوالي 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، مما يجعل من الصعب على معظم الأندية الأوروبية تحمل كلفة الانتقال، وفقاً لتصريحات الصحفي الرياضي فابريزيو رومانو.

و رغم أن بعض الأندية الإيطالية قد تكون الوجهة المفضلة، إلا أن القيود المالية تحد من قدرتها على ضم النجم المصري، في حين أن الأندية السعودية قادرة على تقديم عروض مغرية تناسب طموحاته المالية.

كما تقلصت فرص انتقال محمد صلاح إلى برشلونة عام 2026 بسبب المشاكل المالية للنادي، ما يضع القرار النهائي بيد اللاعب نفسه، الذي قد يقبل تخفيض راتبه لضمان الانتقال إلى دوري أوروبي، أو يختار البقاء في أنفيلد لمواصلة تألقه مع ليفربول حتى نهاية عقده.

و في وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي روما يخطط لاستعادة خدمات محمد صلاح، نجم ليفربول و قائد منتخب مصر، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع النادي الإنقليزي خلال الفترة الحالية.

صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أشارت إلى أن إدارة روما تحلم بعودة محمد صلاح إلى صفوف “الذئاب”، مستندة إلى تجربته السابقة مع الفريق بين عامي 2015 و2017، وهي العودة التي وصفتها الصحيفة بأنها ستكون قصة رومانسية تحمل أبعادًا عاطفية كبيرة للاعب و جماهير النادي على حد سواء.

لكن التقرير شدد في الوقت ذاته على وجود عقبات كبيرة قد تحول دون إتمام الصفقة، أبرزها الراتب الضخم الذي يتقاضاه محمد صلاح مع ليفربول، والذي يُقدّر بنحو 24 مليون يورو سنويًا، وهو رقم يفوق إمكانات الأندية الإيطالية.

