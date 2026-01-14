مفاجأة مدوّية في كأس ملك إسبانيا : ألباسيتي يُقصي ريال مدريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ودّع نادي ريال مدريد مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور السادس عشر، عقب هزيمته المفاجئة أمام ألباسيتي، الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة اتّسمت بالإثارة و الندية حتى الدقائق الأخيرة.

و دخل الفريق الملكي اللقاء مرشحًا فوق العادة للتأهل، غير أنّ ألباسيتي فاجأ الجميع بأداء منظم و روح قتالية عالية، مكّنته من مجاراة ريال مدريد و فرض أسلوبه في فترات عديدة من المباراة.

و رغم محاولات ريال مدريد للعودة في النتيجة و تسجيله هدفين، فإن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الإقصاء المبكر من المسابقة، في واحدة من أبرز مفاجآت هذه المرحلة من كأس الملك.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



