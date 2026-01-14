Français
مفاجأة مدوّية في كأس ملك إسبانيا : ألباسيتي يُقصي ريال مدريد

مفاجأة مدوّية في كأس ملك إسبانيا : ألباسيتي يُقصي ريال مدريد

ودّع نادي ريال مدريد مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور السادس عشر، عقب هزيمته المفاجئة أمام ألباسيتي، الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة اتّسمت بالإثارة و الندية حتى الدقائق الأخيرة.

و دخل الفريق الملكي اللقاء مرشحًا فوق العادة للتأهل، غير أنّ ألباسيتي فاجأ الجميع بأداء منظم و روح قتالية عالية، مكّنته من مجاراة ريال مدريد و فرض أسلوبه في فترات عديدة من المباراة.

و رغم محاولات ريال مدريد للعودة في النتيجة و تسجيله هدفين، فإن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الإقصاء المبكر من المسابقة، في واحدة من أبرز مفاجآت هذه المرحلة من كأس الملك.

