الأخبار

مفاوضات بين إيران و الفيفا لنقل مباريات المنتخب في كأس العالم 2026

أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن الاتحاد يجري مباحثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن نقل مباريات المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران مرحب بها في البطولة، لكنه أشار إلى أن خوض مبارياتها داخل الولايات المتحدة قد لا يكون مناسبًا “من أجل حياتها وسلامتها”.

و في تصريحات نقلتها السفارة الإيرانية في المكسيك عبر منصة إكس، قال تاج : “عندما يصرّح ترامب صراحة بعدم قدرته على ضمان أمن المنتخب الإيراني، فمن الطبيعي ألا نسافر إلى أمريكا”، مضيفًا: “نحن نتفاوض مع فيفا لإقامة مباريات إيران في المكسيك”.

يُذكر أن منتخب إيران تأهل إلى البطولة التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا في كل من الولايات المتحدة و كندا و المكسيك، بدءًا من 11 جوان، وكان من المقرر أن يخوض مباراتين في دور المجموعات بمدينة لوس أنجلوس و أخرى في سياتل.

و اقترحت إيران نقل مبارياتها في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، على خلفية التوترات والحرب الدائرة حاليًا في الشرق الأوسط.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

322
أخر الأخبار

اضطرابات الهضم في رمضان : أخصائية تغذية تكشف الأسباب والحلول [فيديو]

300
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
297
الأخبار

زيادة الأجور المرتقبة : كيف تدير تونس إحدى أدق معادلاتها المالية ؟
297
أخر الأخبار

البريد التونسي: بداية من اليوم..صرف جرايات تقاعد مارس 2026 لحاملي بطاقة “جرايتي”
294
الأخبار

قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
286
الأخبار

الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية
285
الأخبار

تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي
273
الأخبار

طقس اليوم: أمطار غزيرة والحرارة بين 12 و20 درجة
252
الأخبار

أمطار هامة وتساقط للثلوج في عدة مناطق من تونس خلال الـ24 ساعة الماضية
249
الأخبار

مطار دبي: تعليق حركة الطّيران موقتا بعد هجوم بمسيّرة

