مفاوضات بين إيران و الفيفا لنقل مباريات المنتخب في كأس العالم 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن الاتحاد يجري مباحثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن نقل مباريات المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران مرحب بها في البطولة، لكنه أشار إلى أن خوض مبارياتها داخل الولايات المتحدة قد لا يكون مناسبًا “من أجل حياتها وسلامتها”.

و في تصريحات نقلتها السفارة الإيرانية في المكسيك عبر منصة إكس، قال تاج : “عندما يصرّح ترامب صراحة بعدم قدرته على ضمان أمن المنتخب الإيراني، فمن الطبيعي ألا نسافر إلى أمريكا”، مضيفًا: “نحن نتفاوض مع فيفا لإقامة مباريات إيران في المكسيك”.

يُذكر أن منتخب إيران تأهل إلى البطولة التي ستقام بمشاركة 48 منتخبًا في كل من الولايات المتحدة و كندا و المكسيك، بدءًا من 11 جوان، وكان من المقرر أن يخوض مباراتين في دور المجموعات بمدينة لوس أنجلوس و أخرى في سياتل.

و اقترحت إيران نقل مبارياتها في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، على خلفية التوترات والحرب الدائرة حاليًا في الشرق الأوسط.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



