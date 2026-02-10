Français
الأخبار

مفاوضات متقدّمة بين ليفاندوفسكي و فريق أمريكي

فريق أمريكي يسعى لضم ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية أن نادي شيكاغو فاير الأمريكي يصر على التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، والذي ينتهي عقده في شهر جوان المقبل.

ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن نادي شيكاغو فاير لا يزال متمسكًا بحلمه في التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث يواصل محاولاته لإقناع اللاعب وعائلته بأن مدينة شيكاغو تمثل الوجهة المثالية له بعد نهاية عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

و أضافت الصحيفة أن هناك تواصلا بين النادي الأمريكي ومهاجم برشلونة، حيث لم تتوقف إدارة شيكاغو فاير عن التحرك في هذا الملف، بل كثفت جهودها خلال الساعات الماضية، في ظل مؤشرات تؤكد اقتراب ليفاندوفسكي من خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي.

و أشارت الصحيفة إلى أن النادي الأمريكي قدم عرضًا رسميًا أوليًا للنجم البولندي، يمتد لمدة عامين، مع راتب يتناسب مع مكانته كالنجم الأول و المشروع الأبرز داخل فريق يسعى منذ أشهر للتعاقد مع اسم عالمي كبير يقوده إلى مرحلة جديدة.

و أوضحت الصحيفة أن شيكاغو فاير يعمل بخطوات مدروسة لكسب ثقة ليفاندوفسكي و محيطه، ففي شهر نوفمبر الماضي، زارت زوجته آنا ليفاندوفسكى مدينة شيكاغو، وقامت بجولة في عدد من المناطق السكنية، ما اعتُبر مؤشرًا مبكرًا على جدية المفاوضات و بعدها بأسابيع ، تحديدًا مطلع ديسمبر، عُقد اجتماع في برشلونة جمع ممثلين عن النادي الأمريكي بمقربين من اللاعب.

و لم تتوقف الاتصالات عند هذا الحد، إذ كشفت التقارير عن لقاء جرى في لندن خلال الأسابيع الماضية بين وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي و مالك نادي شيكاغو فاير جو مانسويتو، في خطوة تعكس دخول المفاوضات مرحلة متقدمة.

و يُذكر أن زهافي تربطه علاقات قوية بالنادي، كما يمثل بالفعل أحد لاعبيه، فيليب زينكيرناجل.

