مفتي الجمهورية يطّلع على المعطيات الفلكية الخاصة برصد هلال شهر رجب 1447 هجري

انعقدت بديوان الإفتاء، صبيحة يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 الموافق لـ28 جمادى الثانية 1447 هجري، جلسة عمل خُصّصت لعرض المعطيات الفلكية المتعلقة برصد هلال شهر رجب المبارك 1447 هجري.

وقد قدّم السيد ياسين زروقي، رئيس مصلحة علم الفلك، تقريرًا مفصّلًا إلى سماحة الشيخ هشام بن محمود، مفتي الجمهورية، تضمّن جملة من البيانات العلمية والفلكية الدقيقة المرتبطة بظروف رؤية الهلال، وذلك في إطار الاستعدادات الدورية التي تسبق الإعلان الرسمي عن دخول الأشهر القمرية.

وتناول التقرير مختلف العناصر التقنية المرتبطة بالحسابات الفلكية ومواقيت الاقتران وإمكانية الرؤية، بما ينسجم مع المنهج المعتمد الذي يجمع بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.

وفي هذا السياق، جدّد ديوان الإفتاء التأكيد على أنه الجهة الرسمية الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن دخول الأشهر القمرية على امتداد السنة الهجرية، وفق الإجراءات المعتمدة التي تضمن الدقة والمصداقية، وتقطع مع كل الإعلانات غير الرسمية أو المتداولة خارج الإطار المؤسساتي.

