مقابلة مرتقبة بين ترامب و نتنياهو

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إسرائيل متوجهاً إلى الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداً.

و أفاد مكتب نتنياهو في بيان صحفي، اليوم الأحد، بأن نتنياهو غادر منذ قليل مطار بن جوريون متوجهاً إلى فلوريدا للقاء ترامب.

و من جانبها .. ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن زيارة نتنياهو تتضمن مباحثات بشأن مستقبل قطاع غزة وملف حزب الله وإيران.

و أضافت أنه من المقرر استمرار زيارة نتنياهو حتى يوم الخميس المقبل، يلتقي خلالها وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو صباح غدا الاثنين، ثم يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارالاغو في وقت لاحق من الغد.

