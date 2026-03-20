مقابلة ودية : قائمة المنتخب التونسي تحت 20 عاما ضد المنتخب الموريتاني

فيما يلي قائمة المنتخب التونسي تحت 20 عاما لحساب المقابلتين الوديتين ضد نظيره الموريتاني يومي 27 30 مارس بملعب الشاذلي زويتن :

حراسة المرمى:
• سليم بوعسكر (AS Rome)
• إسحاق زنتور (OGC Nice)
• إياد عبد (CSHL)

الدفاع:
• جبريل رجب (AS Saint)
• أيوب قريرة (EST)
• فارس بن رحمان (Heraclea)
• نعيم طلمودي (FC Nantes)
• سبرينغر زغلامي (Servette FC)
• علي جابر (Bologna)
• عبد السلام عقيد (CSS)
• ريان بوقديدة (Le Mans FC)
• شمس جريدي (ST)

وسط الميدان:
• إسكندر بوزميطة (Le Havre)
• خليل بوعلي (Aubagne)
• نوام ستروت (Clermont)
• سلمان لخضر (JSK)
• محمد الهادي بوسلمة (ESS)
• قصي خميري (CA)
• عزيز شعبان (CAB)
• آدم غالب (PSG)

الهجوم:
• أنيس فيش (Strasbourg)
• ناجد عجرود (Monaco)
• فادي طياشي (CA)
• قيس غيمبا (Troyes)
• كوريان دروست (PEC Zwolle)
• سلام بوعجيلة (Goztepe)
• ثامر عبيدي (CSS)
• أمان الله تواتي (EST)
• سعيد رمضنية (OM)

