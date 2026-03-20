مقابلة ودية : قائمة المنتخب التونسي تحت 20 عاما ضد المنتخب الموريتاني

فيما يلي قائمة المنتخب التونسي تحت 20 عاما لحساب المقابلتين الوديتين ضد نظيره الموريتاني يومي 27 30 مارس بملعب الشاذلي زويتن :

حراسة المرمى:

• سليم بوعسكر (AS Rome)

• إسحاق زنتور (OGC Nice)

• إياد عبد (CSHL)

الدفاع:

• جبريل رجب (AS Saint)

• أيوب قريرة (EST)

• فارس بن رحمان (Heraclea)

• نعيم طلمودي (FC Nantes)

• سبرينغر زغلامي (Servette FC)

• علي جابر (Bologna)

• عبد السلام عقيد (CSS)

• ريان بوقديدة (Le Mans FC)

• شمس جريدي (ST)

وسط الميدان:

• إسكندر بوزميطة (Le Havre)

• خليل بوعلي (Aubagne)

• نوام ستروت (Clermont)

• سلمان لخضر (JSK)

• محمد الهادي بوسلمة (ESS)

• قصي خميري (CA)

• عزيز شعبان (CAB)

• آدم غالب (PSG)

الهجوم:

• أنيس فيش (Strasbourg)

• ناجد عجرود (Monaco)

• فادي طياشي (CA)

• قيس غيمبا (Troyes)

• كوريان دروست (PEC Zwolle)

• سلام بوعجيلة (Goztepe)

• ثامر عبيدي (CSS)

• أمان الله تواتي (EST)

• سعيد رمضنية (OM)

