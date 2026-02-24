مقترح قانون حماية المعطيات الشخصية: وزارة الصحة تشرح التحديات والرهانات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الحقوق والحريات صباح اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 جلسة استماع خُصّصت للاستماع إلى ممثلة عن وزارة الصحة بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وانعقدت الجلسة بحضور ثابت العابد رئيس اللجنة، وأيمن بن صالح نائب الرئيس، وهالة جاب الله مقرّرة اللجنة، ومحمد الشعباني ولطفي السعداوي، إلى جانب ممثل عن جهة المبادرة التشريعية وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

المعطيات الصحية “حساسة” وتمسّ الكرامة والخصوصية

وأكد رئيس اللجنة أهمية الموضوع بالنظر إلى خصوصية المعطيات الصحية وحساسيتها، مشددًا على أن المعطى الصحي ليس مجرد معلومة تقنية، بل يتعلق بـالكرامة الإنسانية والحق في الحياة الخاصة والحق في العلاج.

وأوضح أن حماية المعطيات الصحية يجب أن تكون في أعلى درجاتها، مع ضمان استمرارية المرفق الصحي ونجاعة المنظومات المعلوماتية بالمستشفيات، ومواكبة تطور الطب الرقمي، وتمكين البحث العلمي من العمل ضمن إطار قانوني واضح وقابل للتطبيق.

أحكام مقترحة: ترخيص مسبق وآجال احتفاظ ومنع الإيواء خارج تونس

وبيّن رئيس اللجنة أن المقترح المعروض يتضمن جملة من الأحكام، من بينها:

إخضاع معالجة المعطيات الصحية لترخيص مسبق

تنظيم آجال الاحتفاظ بالمعطيات

تقييد إحالتها أو إيوائها خارج التراب الوطني

ضبط شروط استعمالها في البحث العلمي

وأكد أن الهدف ليس تخفيف الحماية، بل تحقيق توازن بين حماية الحياة الخاصة من جهة، وضمان نجاعة المنظومة الصحية والبحث الطبي من جهة أخرى، مضيفًا أن السيادة الرقمية لا تعني الانغلاق، بل التحكم في شروط نقل المعطيات وضمان مستوى حماية مكافئ.

وزارة الصحة: الملفات الصحية ملك للمؤسسة والاطلاع محصور في الإطار الطبي

من جهتها، أفادت ممثلة وزارة الصحة أن لدى الوزارة ملفات صحية للمرضى وللمتعاملين معها، مشيرة إلى أن النصوص الحالية تقضي بأن المعطيات الصحية ملك للمؤسسة الصحية، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل الإطار الطبي والشبه الطبي.

وأضافت أن الأطراف الفنية بالوزارة تعالج هذه المعطيات دون التعرف على هوية المعنيين بالمعالجة.

غياب هيئة حماية المعطيات منذ 2024 يربك بعض مشاريع البحث

وفي ما يتعلق ببرامج ومشاريع البحث العلمي، أوضحت ممثلة الوزارة أنها تخضع لضوابط وشروط من بينها الحصول على ترخيص من هيئة حماية المعطيات الشخصية عند معالجة المعطيات الصحية، معتبرة أن ذلك قد يعطل أحيانًا هذه المشاريع بسبب غياب الهيئة منذ سنة 2024.

تساؤلات النواب: قابلية التطبيق والطب عن بعد والتعاون الدولي

وخلال النقاش، طرح النواب تساؤلات تمحورت خاصة حول:

الأثر الفعلي لأحكام المقترح على المنظومات المعلوماتية بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة

إمكانية تطبيق نظام الترخيص المسبق دون تعطيل الخدمات الصحية

تأثير منع إيواء المعطيات الصحية خارج تونس على التعاون الدولي والدراسات السريرية ومنصات الطب عن بعد

تقييم الوزارة لحجم المطالب والإجراءات التي قد تترتب عن دخول القانون حيز النفاذ

كما اقترح النواب إدراج فصل ينظم التعامل والوصول إلى المعطيات الطبية من قبل المتربصين والباحثين الأجانب لمزيد حمايتها، وتساءلوا عن توفر علامات الجودة الخاصة بحفظ المعطيات الشخصية عند تعامل الوزارة مع المؤسسات الصحية، مع التشديد على ضرورة إدراج المعطيات الجينية ضمن نص المقترح.

وزارة الصحة: لا تخزين خارج تونس ودور محوري للمركز الوطني للإعلامية

وفي تفاعلها مع الأسئلة والمقترحات، أكدت ممثلة الوزارة الدور الهام الذي يلعبه المركز الوطني للإعلامية بوزارة الصحة، باعتباره هيكلًا وطنيًا منظمًا بنصوص قانونية، ومسؤولًا عن تسيير وتطوير نظم المعلومات والتكنولوجيات الرقمية داخل القطاع الصحي، ومعالجة ونقل المعطيات الصحية وتأمين البنية التحتية الرقمية.

وأضافت أنه لا يوجد تخزين للمعطيات الصحية خارج التراب التونسي وفق التشريع الجاري به العمل حاليًا.

وفي ختام تدخلها، تعهدت ممثلة وزارة الصحة بمدّ اللجنة بأجوبة كتابية عن استفسارات الأعضاء في أقرب الآجال.

