مقترح للنظر في إقامة خط مباشر من ميناء ليفورنو إلى ميناء حلق الوادي

قدّم قنصل الجمهورية التونسية بروما، مروان الكبلوطي، في اطار جلسة عمل مع رئيس سلطة الموانئ بليفورنو، دافيد كاريليو، مقترحا للنظر في إقامة خط مباشر من ميناء ليفورنو الى ميناء حلق الوادي، وذلك استجابة لأحد مطالب الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا.

و يأتي المقترح الذي تقدم به قنصل الجمهورية التونسية في إطار زيارة العمل التي أداها يوم 11 ديسمبر 2025 إلى ليفورنو، أين عقد جلسة عمل هامة مع رئيس سلطة الموانئ بليفورنو وكامل أعضاء مجلس الإدارة.

و أبدى رئيس سلطة الموانئ بليفورنو اهتمامه و ترحيبه بهذه الفكرة مقترحا إمكانية تسيير بواخر شحن و ركاب من طرف الشركة التونسية للملاحة و هو ما يعتبر امتيازا خاصا بالشركة التونسية، وفق ما نقلته صفحة القنصلية التونسية بروما، امس الجمعة.

و قد تم الاتفاق، بالمناسبة، على مزيد تعزيز التّعاون بين الجانبين في ميدان النقل البحري للبضائع و الأشخاص.

