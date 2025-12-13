Français
Anglais
العربية
الأخبار

مقترح للنظر في إقامة خط مباشر من ميناء ليفورنو إلى ميناء حلق الوادي

مقترح للنظر في إقامة خط مباشر من ميناء ليفورنو إلى ميناء حلق الوادي

قدّم قنصل الجمهورية التونسية بروما، مروان الكبلوطي، في اطار جلسة عمل مع رئيس سلطة الموانئ بليفورنو، دافيد كاريليو، مقترحا للنظر في إقامة خط مباشر من ميناء ليفورنو الى ميناء حلق الوادي، وذلك استجابة لأحد مطالب الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا.

و يأتي المقترح الذي تقدم به قنصل الجمهورية التونسية في إطار زيارة العمل التي أداها يوم 11 ديسمبر 2025 إلى ليفورنو، أين عقد جلسة عمل هامة مع رئيس سلطة الموانئ بليفورنو وكامل أعضاء مجلس الإدارة.

و أبدى رئيس سلطة الموانئ بليفورنو اهتمامه و ترحيبه بهذه الفكرة مقترحا إمكانية تسيير بواخر شحن و ركاب من طرف الشركة التونسية للملاحة و هو ما يعتبر امتيازا خاصا بالشركة التونسية، وفق ما نقلته صفحة القنصلية التونسية بروما، امس الجمعة.

و قد تم الاتفاق، بالمناسبة، على مزيد تعزيز التّعاون بين الجانبين في ميدان النقل البحري للبضائع و الأشخاص.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

627
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

405
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
353
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
288
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
282
الأخبار

مدرب المنتخب الفلسطيني : “رغم الظروف الصعبة، سعينا لإسعاد الجماهير”
282
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
279
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: أكثر 4000 أجنبية مؤسسة إختارت الإستثمار في تونس [فيديو]
279
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
272
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]
الأخبار

اليوم ..المنتخب الوطني التونسي يدخل في تربّص مغلق بطبرقة استعداداً للكان

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى