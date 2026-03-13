مقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين في هجوم بمسيّرة شمال العراق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مقتل جندي فرنسي واصابة آخرين خلال هجوم استهدف أربيل (إقليم كردستان) شمال العراق، في علاقة بالحرب الدائرة حاليا في الشّرق الأوسط والتي اندلعت إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وكان الجيش الفرنسي قد أعلن أمس الخميس إن ستة من جنوده يشاركون ⁠في تدريبات لمكافحة الإرهاب بالعراق أصيبوا إثر هجوم بطائرة مسيرة، وذلك بعد ساعات قليلة من استهداف ​قاعدة إيطالية في المنطقة.

ولم يتضح ‌بعد مصدر الطّائرة المسيرة.

ولدى فرنسا مئات الجنود في أربيل ضمن ⁠تحالف دولي أوسع لمحاربة مسلحي تنظيم داعش.

و تنشر فرنسا نحو ‌12 سفينة حربية منها مجموعة حاملات طائرات في البحر المتوسط والبحر الأحمر وربما في مضيق هرمز في ‌إطار الدعم الدفاعي ⁠للحلفاء المهددين بالصراع في الشرق الأوسط.

