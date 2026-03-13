Français
Anglais
العربية
الأخبار

مقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين في هجوم بمسيّرة شمال العراق

مقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين في هجوم بمسيّرة شمال العراق

أعلن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مقتل جندي فرنسي واصابة آخرين خلال هجوم استهدف أربيل (إقليم كردستان) شمال العراق، في علاقة بالحرب الدائرة حاليا في الشّرق الأوسط والتي اندلعت إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وكان الجيش الفرنسي قد أعلن أمس الخميس إن ستة من جنوده يشاركون ⁠في تدريبات لمكافحة الإرهاب بالعراق أصيبوا إثر هجوم بطائرة مسيرة، وذلك بعد ساعات قليلة من استهداف ​قاعدة إيطالية في المنطقة.

ولم يتضح ‌بعد مصدر الطّائرة المسيرة.

ولدى فرنسا مئات الجنود في أربيل ضمن ⁠تحالف دولي أوسع لمحاربة مسلحي تنظيم داعش.

و تنشر فرنسا نحو ‌12 سفينة حربية منها مجموعة حاملات طائرات في البحر المتوسط والبحر الأحمر وربما في مضيق هرمز في ‌إطار الدعم الدفاعي ⁠للحلفاء المهددين بالصراع في الشرق الأوسط.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

270
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

247
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
247
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
243
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
241
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
225
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
206
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
206
أخر الأخبار

مشاكل الخصوبة لدى الرجال.. طبيب يكشف أبرز الأسباب والعوامل الخفية [فيديو]
204
اقتصاد وأعمال

إغلاق مضيق هرمز: صدمة كبرى في سوق الغاز العالمي
203
اقتصاد وأعمال

التحولات الجيوسياسية تمنح السياحة التونسية دفعة نوعية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى