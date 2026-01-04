Français
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، اليوم الأحد عن أن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا و أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أسفرت عن مقتل 40 شخصا بينهم مدنيون و جنود.

و ذكرت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول فنزويلي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، أن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا في الهجوم الأمريكي على فنزويلا فجر السبت، بينهم عسكريون و مدنيون، و ذلك وفقا لتقارير أولية.

و في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن نحو ستة جنود أُصيبوا في العملية التي استهدفت اعتقال مادورو.

و أشارت الصحيفة إلى أنه تم إرسال أكثر من 150 طائرة أمريكية لتدمير الدفاعات الجوية في فنزويلا حتى تتمكن المروحيات العسكرية الأمريكية من إنزال القوات الأمريكية التي هاجمت موقع إقامة مادورو.

يذكر أن المحكمة العليا فى فنزويلا، قد أمرت نائبة الرئيس ديلسى رودريجيز، بتولي الرئاسة مؤقتا عقب اعتقال واشنطن مادورو.

و كان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي دان كاين قد كشف، في وقت سابق، أن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا حملت اسم “العزم المطلق”.

